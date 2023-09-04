Шольц единственный, кто блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. СМИ пишут, что из-за недоверия 4 сентября, 10:30 Немецкая дальнобойная крылатая ракета Taurus (Фото:MBDA)

Германия не передает ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, в частности, из-за недоверия к руководству Украины, считая, что ими могут нанести удар по территории России. Об этом пишет Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

По словам главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман, единственный, кто блокирует поставки, — канцлер ФРГ Олаф Шольц.



Как пишет издание, его советники приводят различные причины, почему тот медлит с предоставлением. Среди них — ожидание решения американского лидера Джо Байдена о передаче Киеву ракет ATACMS и аргумент, что Taurus «будут иметь смысл только после того, как поставят самолеты F-16».

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Также, по данным Bild, в Германии продолжает существовать недоверие к украинскому руководству относительно возможного удара по территории России.

«Это снова отговорки со стороны Германии, мы слышим эти отговорки снова и снова. Однако сейчас нам нужно больше возможностей, чтобы атаковать российские позиции и командные пункты внутри Украины, чтобы достичь дальнейшего прогресса», — заявил неназванный украинский чиновник.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Bild предостерег от повторения ошибок и запоздалых поставок и призвал Берлин как можно быстрее принять решение, «которое рано или поздно все равно примут».

«Другого способа уничтожить российскую логистику и подразделения нет, поэтому Taurus нужен не для того, чтобы атаковать российскую территорию, а для того, чтобы уничтожить ресурсы оккупантов. Как только мы уничтожим стратегические лагеря, другого способа усилить армию не будет, и война перейдет в другую форму», — подчеркнул он.

За предоставление Украине ракет Taurus выступили министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ракет Украине не приведут к эскалации.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.



Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.

