В Бундестаге призвали передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus 23 мая, 09:34 Депутат Бундестага считает, что Украине надо передать дальнобойные ракеты Taurus (Фото:MBDA)

Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза, полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер призвал передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus.



Об этом он сказал в интервью группе изданий RND.

По словам Кизеветтера, у Берлина этих высокоточных управляемых ракет не много: около 600 штук закупили для бундесвера десять лет назад, но только 150 готовы для эксплуатации сейчас, и было бы «гораздо полезнее использовать их в Украине, чем хранить в Германии».



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«Партнеры Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может задействовать для боя с одновременным, взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений, и что является допустимым с точки зрения международного права», — сказал он.

По мнению депутата, ракеты Taurus с дальностью действия до 400−500 километров «стали бы в связи с этим очень полезным вкладом Германии». Он подчеркнул: Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовало бы НАТО, и «красных линий больше быть не должно».

Taurus KEPD 350 — шведско-немецкая крылатые ракеты класса «воздух-земля», дальность полета которых более 500 км. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Эти ракеты используют Германия, Испания и Южная Корея.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил министр обороны Бен Уоллес, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о готовности передать Киеву ракеты, дальность которых «позволит сопротивляться во время контрнаступления».



Инфографика: NV