Министр финансов Германии в Киеве поддержал поставки дальнобойных ракет Taurus 14 августа, 19:34 Кристиан Линднер в Киеве, 14 августа 2023 года (Фото:Bundesministerium der Finanzen / Twitter)

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, который в понедельник, 14 августа, находится с визитом в Киеве, поддержал передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Die Zeit.

По словам министра, многие тоже выступают за такую поддержку, поэтому он надеется, что этот вопрос «прояснят в ближайшее время». Перед принятием решения правительство ФРГ должно проконсультироваться с союзниками, добавил Линднер.



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Он также подчеркнул, что Украина защищает европейские ценности, европейский порядок мира и свободы, и Украина должна победить в войне.



Глава Минфина сообщил, что всего правительство Германии привлекло около 22 млрд евро помощи Украине — 12 млрд на военную помощь, а также деньги на проживание, питание и поддержку украинцев, которые были вынуждены покинуть страну после начала полномасштабного вторжения России.

В Киеве Линднер встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, украинским коллегой Сергеем Марченко, премьер-министром Денисом Шмыгалем, мэром столицы Виталием Кличко. Он также пообщался с украинскими военнослужащими, которые прошли подготовку на немецкой системе IRIS-T.

6 августа журнал Der Spiegel сообщил, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты TAURUS Украине. 10 августа немецкое издание T-Online со ссылкой на источник в партийных кругах правительства сообщило, что правительство ФРГ намерено объявить о поставках крылатых ракет TAURUS в Украину "в ближайшее время".

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По данным Spiegel и агентства Reuters, канцлер Германии Олаф Шольц сейчас действительно не имеет фундаментальных сомнений относительно передачи Украине ракет TAURUS, кроме единственного условия — он требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России Украина не могла технически. При этом в Берлине отмечают, что такое ограничение не будет распространяться на возможные атаки по целям в оккупированном Россией украинском Крыму.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в публично заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии. Канцлер Германии Олаф Шольц попросил не торопить его в этом вопросе и сказал, что Берлин будет «тщательно взвешивать» каждое свое решение.