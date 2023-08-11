Позиция правительства Германии относительно предоставления Украине ракет Taurus не изменилась — СМИ 11 августа, 15:26 Позиция правительства Германии относительно предоставления Украине ракет Taurus не изменилась (Фото:tvjoern/pixabay.com)

В Правительстве Германии заявили, что изменений в решении о поставке Украине ракет Taurus нет, сообщает Tagesschau со ссылкой на пресс-секретаря правительства.

«Относительно крылатой ракеты Taurus, новых данных нет», — заявила представительница правительства.

«Федеративная Республика Германия сосредотачивается на тяжелой артиллерии, бронированных транспортных средствах и системах воздушной обороны», — добавила она.

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Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать ракеты Taurus так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным.

По данным Spiegel, в отраслевых кругах заявляли, что внедрение такого ограничения вполне возможно, но займет несколько недель.

Издание Reuters со ссылкой на анонимного собеседника заявляло, что правительство Германии уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии утверждают о предоставлении «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.

26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.

