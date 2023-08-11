Позиция правительства Германии относительно предоставления Украине ракет Taurus не изменилась — СМИ
Позиция правительства Германии относительно предоставления Украине ракет Taurus не изменилась (Фото:tvjoern/pixabay.com)
В Правительстве Германии заявили, что изменений в решении о поставке Украине ракет Taurus нет, сообщает Tagesschau со ссылкой на пресс-секретаря правительства.
«Относительно крылатой ракеты Taurus, новых данных нет», — заявила представительница правительства.
«Федеративная Республика Германия сосредотачивается на тяжелой артиллерии, бронированных транспортных средствах и системах воздушной обороны», — добавила она.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать ракеты Taurus так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным.
По данным Spiegel, в отраслевых кругах заявляли, что внедрение такого ограничения вполне возможно, но займет несколько недель.
Издание Reuters со ссылкой на анонимного собеседника заявляло, что правительство Германии уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии утверждают о предоставлении «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.
26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.
3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.
6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.