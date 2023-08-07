Ключевые фракции Германии достигли консенсуса касательно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus — нардеп 7 августа, 14:10 Депутат заявил, что в Германии ключевые фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus (Фото:tvjoern/pixabay.com)

В Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил нардеп от Слуги народа Егор Чернев в понедельник, 7 августа.

«Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus», — написал он в Facebook.

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Нардеп подчеркнул, что эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

«Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения», — добавил он.

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11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковал ряд депутатов Бундестага.

Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд Сил обороны.