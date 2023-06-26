Ракеты Storm Shadow «почти безошибочно» поражали российскую логистику — глава Минобороны Британии 26 июня, 19:54 Министр обороны Британии Бен Уоллес (Фото:Wikipedia)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что ВСУ почти безошибочно атаковали российскую логистику, используя дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает Sky News.

Министр заявил, что британское оружие оказывает «значительное влияние» на ход войны.

Он подчеркнул, что ракеты Storm Shadow повлиялина ход войны, добавив, что это оружие «почти безошибочно» атаковало российскую логистику.

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11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил Уоллес, подчеркнув, что ракеты будут использовать на территории Украины.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский похвалил британские дальнобойные ракеты Storm Shadow и подчеркнул, что они «делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте».