Пролет ракет над Румынией — управляемая провокация. Россия нащупывает слабые места НАТО — Чалый 13 февраля, 14:16 НАТО должно отреагировать на пролет российских ракет над территорией Румынии, убежден украинский дипломат Валерий Чалый (Фото:NATO Training Mission-Afghanistan via Flickr)

Дипломат Валерий Чалый в интервью Radio NV назвал недавний пролет российских ракет над Румынией — управляемой провокацией и заявил, что она нужна России, чтобы нащупать слабые места НАТО.

В эфире Radio NV Чалый отметил, что факт пролета ракет над Румынией предоставлен главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и подтвержден украинскими официальными структурами. Он выразил мнение, что румыны через некоторое время тоже его подтвердят.

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«Это не тот случай, когда могут быть два разных прочтения. Мы же говорим о математических физических вещах. Добавилась здесь политика: политически не готовы к формуле, что НАТО столкнется с Россией, а Россия, зная это, тестирует, провоцирует, нащупывает эти слабые места НАТО», - сказал дипломат.

Он напомнил об аналогичном случае в Польше, который до сих пор не выяснен до конца и сообщил, что с 24 февраля было 563 подтверждения опасных ситуаций, которые создали самолеты России, входя в воздушное пространство НАТО или находясь очень близко к этим границам.

По словам Чалого, согласно четвертой статье Вашингтонского договора стран НАТО, в случае таких угроз безопасности должны состояться консультации.

«Если НАТО не дать ответа сейчас на этот вопрос, то российские Калибры полетят из Средиземного моря через Грецию и Болгарию. И тогда такая же ситуация [возникнет]. Поэтому без ответа это будет провоцировать Россию», — уверен дипломат.

Он также подчеркнул, что ракете Калибр задаются координаты и она не летит куда угодно.

"Я считаю, что это была управляемая провокация абсолютно", - подчеркнул Чалый.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе массированного удара РФ по Украине в пятницу, 10 февраля, в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксировали российские ракеты. Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Силы обороны Украины имели возможность их сбить, но не сделали этого, понимая риски и угрозы населению иностранных государств.

В министерстве обороны Румынии не подтвердили эту информацию и заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы.

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Минобороны Молдовы подтвердило пролет ракеты над воздушным пространством страны. Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД, чтобы выразить протест.