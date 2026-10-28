В течение 2026 года США поставляли Украине ежемесячно лишь 12 ракет-перехватчиков для систем Patriot из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время потребность Украины составляет около 150 ракет для перехвата баллистических целей ежемесячно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

«Весь 2026 год Украина получает от США 12 ракет для Patriot в месяц. Теперь, когда этот год подходит к концу, я могу говорить об этом открыто. Тем более что все и так уже это поняли — по количеству сбитых целей, которых, к сожалению, мало», — отметил президент.

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По его словам, договоренности с другими странами повлияли на количество ракет-перехватчиков, получаемых Украиной, однако именно от США поступало по 12 ракет.

«Причина — Ближний Восток. И представьте себе: вы можете рассчитывать на 150 ракет в год от Америки, а сбивать должны 150 баллистических ракет в месяц», — сказал Зеленский.

25 октября президент Украины заявил, что в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot есть продвижение, но этот процесс идет очень медленно. Он пояснил, что страны, которые могли бы предоставить Украине ракеты для Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине — что известно

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак с применением баллистических ракет.

22 октября Зеленский сообщил, что ночью Россия выпустила по столице 21 баллистическую ракету, но ПВО не удалось сбить ни одной из них. Президент полагает, что Россия будет усиливать баллистические атаки на Украину на фоне сокращения поставок американских ракет-перехватчиков.

15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что во время удара 14 октября почти все баллистические ракеты не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

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Позже в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.