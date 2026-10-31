Новые ракеты PAC-3 для Patriot, продажу которых одобрили США, поступят в Украину не ранее 2030 года — журналист

31 октября, 10:59
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Украина может получить 500 новых ракет PAC-3 для Patriot только после 2030 года (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Украина может получить 500 новых ракет PAC-3 для Patriot только после 2030 года (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Поставка Украине 500 новых ракет PAC-3 для систем Patriot, продажу которых одобрили США, ожидается не ранее 2030 года.

Об этом в субботу, 31 октября, пишет журналист Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

По данным источников, производства и передачи ракет PAC-3 следует ожидать не ранее чем после 2030 года. Кроме того, договоренности о совместном производстве перехватчиков также нет.

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В Пентагоне заявили, что вопрос предоставления Украине лицензии на самостоятельное производство ракет Patriot требует «дополнительного изучения».

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«На практике у Киева до сих пор нет ни разрешения, ни конкретного графика налаживания собственного производства. Подобное заявление может отвлечь внимание от более насущной проблемы: поставок имеющихся перехватчиков в Украину», — добавил Рауфогл.

30 октября Государственный департамент США сообщил, что одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование закупки обеспечат Канада, Германия и Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение, отметил, что поставки могут занять годы, а ракеты нужны Украине уже этой зимой.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   США Ракеты ПВО Война России против Украины ЗРК Patriot

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