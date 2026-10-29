США задерживают передачу Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, которые используются прежде всего для уничтожения баллистических целей РФ.

Об этом в четверг, 29 октября, пишет Радио Свобода со ссылкой на источник в НАТО.

Там отметили, что одновременно поставки более старой модификации PAC-2, предназначенной преимущественно для борьбы с самолетами и крылатыми ракетами, продолжаются в рамках программы PURL.

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По словам собеседника издания, задержку поставок PAC-3 обсуждают на высоком политическом уровне. Однако на данный момент нет информации о том, когда ситуация может быть урегулирована.

28 октября в Еврокомиссии не смогли подтвердить, поднимали ли ее представители перед Вашингтоном вопрос о задержке ракет, за которые уже заплатили европейские союзники Украины.

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине — что известно

25 октября президент Украины заявил, что в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot есть продвижение, но этот процесс идет очень медленно. Он пояснил, что страны, которые могли бы передать Украине ракеты для Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак с применением баллистических ракет.

22 октября Зеленский сообщил, что ночью Россия выпустила по столице 21 баллистическую ракету, но ПВО не удалось сбить ни одной из них. Президент полагает, что Россия будет усиливать баллистические атаки на Украину на фоне сокращения поставок американских ракет-перехватчиков.

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15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что во время удара 14 октября почти все баллистические ракеты не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

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Позже в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.