Страна-агрессор Россия планирует разместить на территории Беларуси ракетную систему средней дальности Орешник . Поэтому Европе надо обратить внимание на эти риски, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 31 октября.

Он пояснил, что радиус действия Орешника составляет 5000 километров, еще 700 км — это так называемая мертвая зона.

«То есть европейцам надо обратить на это внимание, нашим балтийским коллегам и всем надо обратить внимание на эти риски», — сказал Зеленский.

Он добавил, что оккупанты могут изготавливать до шести таких ракет ежегодно. Сейчас Украина подготовила список из 25 российских производителей компонентов для системы Орешник, которые еще не находятся под санкциями. Указанный перечень будет передан международным партнерам.

В декабре 2024 года Путин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко заявил, что РФ поставит в Беларусь комплексы Орешник во второй половине 2025 года.

1 августа 2025 года Путин заявил, что первый серийный комплекс Орешник якобы поступил в армию РФ. Также российский диктатор утверждает, что в Беларуси уже выбрали место для размещения комплекса и вопрос «закроют до конца года».

28 октября пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт подтвердила, что Орешник планируют разместить в Беларуси до конца текущего года. Необходимая подготовка уже завершается, утверждала она.