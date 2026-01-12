Минобороны Британии объявило о разработке дальнобойных баллистических ракет для Украины

В рамках проекта три подрядчика получат контракты по 9 млн фунтов стерлингов каждый (Фото: instagram.com/ministryofdefence)

Министерство обороны Великобритании обнародовало детали проекта Nightfall, который предусматривает ускоренную разработку баллистических ракет дальностью более 500 км для нужд Украины.

Об этом сообщает британское оборонное ведомство.



В рамках проекта три подрядчика получат контракты по 9 млн фунтов стерлингов каждый. Они должны спроектировать, разработать и передать по три ракеты для испытательных пусков в течение 12 месяцев. Конечный срок подачи предложений — 9 февраля, заключение контрактов планируется в марте.

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В Минобороны Британии отметили, что Nightfall ориентирован на быстрое создание прототипов, спиральную разработку, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и возможность быстрого масштабирования производства, прежде всего на территории Великобритании.

«Хотя проект направлен на поддержку Украины, его результаты также будут использованы в будущих программах Вооруженных сил Великобритании по нанесению ударов большой дальности», — говорится в заявлении.

Согласно обнародованным требованиям, ракеты Nightfall должны быть оснащены 200-килограммовой обычной фугасной боевой частью, стоить не более 800 тысяч фунтов за единицу и производиться с темпом до 10 систем в месяц. Ожидается, что ракеты можно будет запускать с различных транспортных платформ, осуществляя серийные пуски с последующей быстрой сменой позиций.

Британские власти считают, что Nightfall обеспечит Украину мощным и относительно недорогим дальнобойным вооружением с минимальными ограничениями экспортного контроля.

Ранее СМИ сообщали, что дальность полета ракет Nightfall составит около 500 км, а время подлета к цели — менее 10 минут. Также отмечалось, что пусковая установка сможет покинуть позицию в течение пяти минут после запуска.

Напомним, Великобритания уже поставляет Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и ранее сняла ограничения на их применение по целям на территории России.