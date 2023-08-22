Ракеты JASSM для F-16 могут иметь решающее значение для возвращения Крыма «без боя» — Forbes 22 августа, 13:56 Ракета JASSM (Фото:Wikipedia)

Украине нужны ракеты JASSM для истребителей F-16, поскольку они могут иметь решающее значение для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом заявил Бринн Таннехилл, аналитик корпорации RAND в Калифорнии, сообщает Forbes.



«F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для заявленного министром обороны Украины Алексеем Резниковым долгосрочного плана возвращения Крыма «без боя», — заявил он.

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Таннехил добавил, что использование таких ракет помогло бы украинским войскам бы достичь тех же результатов контрнаступления, которые есть сейчас, но за гораздо «меньшую цену» для жизни украинцев.

Forbes сообщает, что ракета Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM) — двухтонная малозаметная крылатая ракета с радиусом действия в более 370 км входит в «список желаний Киева».

Отмечается, что до тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, F-16 не реализуют своего полного потенциала на поле боя.

«Впереди еще долгий путь до того, как F-16 начнут работать в Украине, и остается открытым вопрос, насколько они повлияют на исход войны», — пояснил Таннехилл.

Сообщается, что сейчас небольшая группировка модифицированных бомбардировщиков Су-24М/МР, которые летают в составе 7-й бригады тактической авиации с аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, является основной воздушной силой глубокого удара ВВС Украины. Они используют предоставленные Британией и Францией крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, что дает Су-24 возможность поражать российские цели на расстоянии до 250 км.

При этом отмечается, что истребители F-16 не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM.

Издание отмечает, что совместив F-16 с JASSM, украинская авиация могла бы «удвоить мощность глубокого удара».

Ранее Резников сообщал, что Украина сможет получить истребители F-16 не ранее чем через 6−7 месяцев, поскольку Украине нужно иметь оружие, ракеты, снаряды и бомбы, которые будут применять на истребителях.

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США также готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.