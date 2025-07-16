Президент США Дональд Трамп заявил, что все расходы взяли на себя страны НАТО и Европейский Союз (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять в Украину.

Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс 15 июля.

Отвечая на вопрос о ракетах для Украины, Трамп отметил: «Их уже отправляют».

«Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату», — подчеркнул глава Белого дома.

Президент США отметил, что все расходы взяли на себя страны НАТО и Европейский Союз.

«НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме», — подчеркнул Трамп.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.