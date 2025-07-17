В Минобороны Германии не подтвердили заявление Трампа о том, что первые ракеты для Patriot уже на пути в Украину

Представитель Минобороны Германии заявил, ему ничего неизвестно об отправке ракет для Patriot в Украину (Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS)

В Министерстве обороны Германии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые ракеты для зенитных комплексов Patriot уже на пути в Украину. Об этом сообщает SRF .

«Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом ничего неизвестно», — сказал представитель Минобороны Германии.

В то же время он заявил, что в понедельник, 21 июля, состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате Рамштайн.

По словам спикера, целью заседания будет поиск решений по нерешенным вопросам, «чтобы потом как можно быстрее реализовать предоставление Украине систем Patriot».

15 июля Дональд Трамп заявил журналистам, что ракеты для Patriot уже начали отправлять в Украину.

«Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату», — подчеркнул глава Белого дома.

14 июля Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Президент США также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Трамп также сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Кроме того, он рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.