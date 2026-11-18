Страны ЕС должны передать Украине ракеты для систем Patriot из своих запасов, а взамен получить ракеты, которые Киев уже заказал, но получит лишь в 2028–2029 годах.

Об этом в среду, 18 ноября, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает издание Rapporteur.

Кубилюс назвал нехватку перехватчиков баллистических ракет «серьезной проблемой» для Украины. По его оценкам, в этом году Россия выпустит по Украине около 2000 баллистических ракет — вдвое больше, чем в прошлом году. В то же время США производят лишь около 700 таких перехватчиков в год.

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«Наша задача сейчас — поговорить с государствами-членами, чтобы убедить их пойти на такой обмен», — сказал еврокомиссар.

Его призыв прозвучал на следующий день после того, как с аналогичным предложением к участникам Рамштайна обратился Зеленский. «Это не пожертвование, а обмен. Вы даете нам нужные ракеты сейчас, а взамен получаете более новые и лучшие», — пояснял президент.

Кубилюс также представил новый инструмент поддержки Украины на сумму 45 млрд евро, из которых 25 млрд евро будут направлены на укрепление ее военного потенциала. По его словам, это поможет нарастить производство ракет в Европе и снизить зависимость от американских поставок. В Еврокомиссии также рассчитывают на будущий оборонно-промышленный пакт между ЕС и Украиной и на 21 млрд евро, оставшиеся в рамках программы оборонных займов SAFE.

Нехватка перехватчиков для Patriot — что известно

В середине октября CNN со ссылкой на источник сообщило, что Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, из-за чего во время удара 14 октября не удалось сбить почти все баллистические ракеты. Позже Зеленский в интервью Bloomberg рассказал, что Украина получает лишь 12 ракет для Patriot в месяц — примерно вчетверо меньше, чем при администрации Байдена, а в интервью ABC News — что за три месяца получила от США всего 24 перехватчика.

PAC-3 рассчитана на ракеты MIM-104 различных типов, GEM-T или ERINT. AN/MSQ-104, РЛС AN/MPQ-65 / Инфографика: NV

Последствия этого Украина ощутила уже 22 октября, когда Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету, и ПВО не удалось сбить ни одной из них. А в ночь на 7 ноября из 36 баллистических ракет сбили лишь четыре.

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Украина уже заключила контракты на ракеты PAC-2 и PAC-3, но получит их лишь в 2028—2029 годах. Поэтому 17 ноября на заседании в формате Рамштайн Зеленский предложил партнерам передать Украине перехватчики для Patriot и IRIS-T из собственных запасов в обмен на эти будущие поставки.