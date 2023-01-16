Дальнобойные ракеты. США «признают» потребность Украины — Пентагон 16 января, 21:59 Военный аэродром в Энгельсе, который страна-агрессор использовала для ракетных ударов по Украине (Фото:Planet Labs Inc.)

США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга в Киеве в понедельник, 16 января, сообщает Media Center Ukraine — Ukrinform.

«По поводу дальнобойных ракет: мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретике полезно. Потребность достигать дальше линии фронта существует и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов. Но я не буду решать заранее, что за система это может быть», — сказал он.

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В понедельник, 16 января, в Киев прибыла заместительница госсекретаря США Венди Шерман с делегацией.

С российских аэродромов взлетают бомбардировщики, которые наносят удары по Украине. Также с территории страны-агрессора по украинской гражданской инфраструктуре запускают баллистические и крылатые ракеты.

Президент Джо Байден ранее говорил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточняли, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

По данным Politico, во время визита в США в конце декабря украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским просили о ракетах ATACMS с дальностью поражения около 300 км. Отвечая на вопрос журналистов о ракетах ATACMS, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО в поддержку Украины.