Украина ведет переговоры с несколькими странами о дальнобойных ракетах, США не хотят поставлять ATACMS — Дмитрий Кулеба

22 июня, 21:02
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Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ходе переговоров с партнерами по поводу дальнобойных ракет ATACMS.

В интервью, которое транслировали в эфире телемарафона в четверг, 22 июня, глава МИД отметил, что США остаются и будут оставаться первыми по объемам помощи Украине, и украинское государство им чрезвычайно благодарно. В то же время США сейчас не согласны передавать защитникам Украины ATACMS.

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По словам Кулебы, у Украины было семь типов оружия, которое «нужно было разблокировать».

«Каждый разговор был достаточно тяжелым и начинался с „нет“, к сожалению. Но в конце концов мы все получили — и западную артиллерию, и [РСЗО] HIMARS, и [ЗРК] Patriot, и получим самолеты… И здесь есть эта тема ATACMS», — отметил он.

Инфографика: NV

Министр заявил, что это «редкий случай», когда США не стали первой страной, которая передает Украине какое-то вооружение.

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«Первой страной стала Великобритания, за что мы им искренне очень благодарны. Мы работаем с несколькими другими странами над тем, чтобы и они приняли эти решения… США не идут в эту историю. Есть несколько причин… но разговор с США на эту тему продолжается», — добавил Кулеба.

Он выразил сожаление, что в Вашингтоне до сих пор не согласились на поставки ATACMS. По мнению министра, «мы решим и этот вопрос тем или иным образом».

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Ранее глава Минобороны Алексей Резников говорил, что страны Запада не передают Украине ATACMS, потому что их не так много в мире, а также до сих пор опасаются, что защитники Украины будут наносить удары по территории страны-агрессора РФ.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, подчеркнув, что ракеты будут использовать на суверенной территории страны.

В Пентагоне заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Ракеты Военная помощь Поставки оружия Украина-США Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Война России против Украины ATACMS ракеты

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