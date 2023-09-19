Долгие дискуссии. США еще не приняли решение о предоставлении Украине ATACMS — Кирби 19 сентября, 06:49 Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

В Белом доме продолжаются дискуссии относительно возможности отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Telegraph.



Кирби отметил, что в США ведется долгий разговор о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности.

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«Президент не сказал, что сделает это, но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы, министерство обороны, государственный департамент, Совет национальной безопасности рассмотрели вопрос ATACMS. Они не снимаются со стола», — заявил представитель Белого Дома.

В течение последней недели несколько американских СМИ сообщали, что Белый дом близок к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом писали Reuters, CNN, Wall Street Journal, Financial Times.

В Пентагоне пока не подтвердили, что могут передать Украине ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил,что хочет обсудить ATACMS во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В то же время Axios сообщает, что США не планируют объявлять о поставках Украине ATACMS во время визита Зеленского.