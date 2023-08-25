Ни «нет», ни «да». Байден еще не дал однозначного ответа по поставкам Украине ракет ATACMS — Милли 25 августа, 09:49 Марк Милли (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что президент США Джо Байден все еще не дал однозначного ответа относительно поставок Украине ракет большой дальности ATACMS.

Об этом он заявил в интервью иорданскому каналу Al-Mamlaka.

По его словам, ракеты большой дальности ATACMS являются противоречивой темой, и с Украина еще не получила их по многим причинам, Байден не сказал «ни „нет“, ни „да“».

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Он отметил, что украинцы получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня GMLRS, а Великобритания предоставила «другие типы возможностей», которые есть у других стран.

Милли также прокомментировал предоставление Украине истребителей F-16, отметив, что это произойдет вскоре.

«Мы сейчас фактически имеем программу обучения, и они, вероятно, получат F-16 в не очень отдаленном будущем», — сказал он.

На вопрос, считает ли он, что его США опоздали с предоставлением Украине оружия, Милли ответил утвердительно, заявив, что есть «много замечаний» по этому поводу.

Однако он все же подчеркнул, что украинцы получили то, что им было нужно, в то время, когда им это было нужно.

Кроме того, по словам Милли, Украине нужны были средства противовоздушной обороны, чтобы противодействовать российским ВВС, и артиллерия, которая является основой для наземного маневра.

12 июля президент Байден подтвердил, что рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. В Белом доме заявили, что он обсуждает такую возможность с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Инфографика: NV

По данным WP, Вашингтон не передает ВСУ ATACMS из-за небольших собственных запасов.



Ранее в Минобороны США говорили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности, а комитет Палаты представителей поддержал соответствующую резолюцию.

7 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим американским коллегой Энтони Блинкеном относительно предоставления Украине ракет ATACMS.

