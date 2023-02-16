В четвертый раз. После ночного массированного удара РФ по Украине в Молдове нашли обломки ракеты 16 февраля, 14:45 Обломки ракеты в Молдове (Фото:www.mai.gov.md)

В четверг, 16 февраля после массированного удара РФ по Украине в Молдове нашли обломки ракеты.

Об этом сообщает МВД Молдовы.

Пограничники обнаружили обломки в районе Ларга. Район падения обломков был взят под охрану.

В ведомстве заявили, что это четвертый случай, когда обломки ракет попадают на территорию Молдовы в результате атак РФ по Украине.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что во время массированного удара РФ по Украине 10 февраля в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.

В ходе масштабной российской атаки по Украине 14 января обломки ракеты упали на территории Молдовы.



5 декабря во время российских массовых обстрелов Украины в Молдове в районе пограничного города Бричаны упала ракета.