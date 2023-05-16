После провальной ракетной атаки на Украину минобороны РФ соврало про «уничтоженный Patriot» в Киеве 16 мая, 13:18 Воздушные силы ВСУ сбили все российские ракеты, которые летели на Киев, включая шесть Кинжалов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину в ночь на вторник, 16 мая, наврав о «пораженном Patriot».

В сводке российского ведомства нафантазировали, что ЗРК Patriot был якобы уничтожен «высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал» в Киеве.

Там также наврали, что нанесли удары по «местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран», и якобы все удары «достигли цели».

Видео дня

Однако реальность оказалась совсем другой.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов.

Все вражеские цели удалось сбить.

Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.