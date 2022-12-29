Кремль жестоко использует холод. Посольство США в Украине отреагировало на новый массированный ракетный удар России

29 декабря, 11:05
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Последствия вражеской атаки в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential aide Kyrylo Tymoshenko via Telegram/Handout via REUTERS)

Последствия вражеской атаки в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential aide Kyrylo Tymoshenko via Telegram/Handout via REUTERS)

Посольство США в Украине, комментируя новый массированный ракетный удар по Украине в четверг, 29 декабря, заявило, что Кремль продолжает используя холод и тьму против Украины.

Массированные обстрелы Украины

«Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В посольстве добавили, что семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам.

Видео дня

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1608382859022159873

«Благодарим мастерство украинской ПВО — Украина победит!», — заявили в посольстве.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.

https://www.youtube.com/watch?v=yecN7ARmexs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Посольство США в Киеве Война России против Украины

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