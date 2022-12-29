Кремль жестоко использует холод. Посольство США в Украине отреагировало на новый массированный ракетный удар России
Последствия вражеской атаки в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential aide Kyrylo Tymoshenko via Telegram/Handout via REUTERS)
Посольство США в Украине, комментируя новый массированный ракетный удар по Украине в четверг, 29 декабря, заявило, что Кремль продолжает используя холод и тьму против Украины.
«Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В посольстве добавили, что семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам.
«Благодарим мастерство украинской ПВО — Украина победит!», — заявили в посольстве.
Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины.
В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.