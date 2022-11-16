Украина предупредила Пентагон, что пыталась перехватить российскую ракету возле польской границы — СNN

16 ноября, 16:57
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Воронка на месте удара ракеты (Фото:REUTERS)

Воронка на месте удара ракеты (Фото:REUTERS)

Украинские военные предупредили США и страны-союзницы, что пытались перехватить российскую ракету в районе места удара по территории Польши, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

«Украинские военные сообщили США и их союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету в период и рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше», — говорится в сообщении.

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Неизвестно, была ли эта ракета ПВО той же ракетой, которая ударила по Польше. Однако, по данным источника, на этой информации основана текущая оценка США.

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Представитель Пентагона также повторил заявление президента США Джо Байдена о том, что с точки зрения траектории маловероятно, что ракета была выпущена из России.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда подтвердил версию о том, что в Польше упала ракета украинской ПВО.

Он напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по областям, граничащим с польской территорией. Дуда подчеркнул, что Украина защищалась.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с падением ракеты в Польше демонстрирует, что война в Украине, «за которую отвечает Владимир Путин, продолжает создавать опасные ситуации».

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы Украины максимально помогут расследовать инцидент в Польше .

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Ракеты Войска РФ Пентагон

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