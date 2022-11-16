Украина предупредила Пентагон, что пыталась перехватить российскую ракету возле польской границы — СNN 16 ноября, 16:57 Воронка на месте удара ракеты (Фото:REUTERS)

Украинские военные предупредили США и страны-союзницы, что пытались перехватить российскую ракету в районе места удара по территории Польши, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

«Украинские военные сообщили США и их союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету в период и рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше», — говорится в сообщении.

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Неизвестно, была ли эта ракета ПВО той же ракетой, которая ударила по Польше. Однако, по данным источника, на этой информации основана текущая оценка США.

Представитель Пентагона также повторил заявление президента США Джо Байдена о том, что с точки зрения траектории маловероятно, что ракета была выпущена из России.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда подтвердил версию о том, что в Польше упала ракета украинской ПВО.

Он напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по областям, граничащим с польской территорией. Дуда подчеркнул, что Украина защищалась.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с падением ракеты в Польше демонстрирует, что война в Украине, «за которую отвечает Владимир Путин, продолжает создавать опасные ситуации».

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы Украины максимально помогут расследовать инцидент в Польше .