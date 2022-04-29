«Отвратительный акт варварства». Генсек ООН шокирован, что Россия атаковала Киев ракетами во время его визита — журналист ВВС

29 апреля, 00:29
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По словам президента Зеленского, РФ вечером нанесла ракетные удары по Киеву после завершения его переговоров с генсеком ООН (Фото:Ben Brown via Twitter)

По словам президента Зеленского, РФ вечером нанесла ракетные удары по Киеву после завершения его переговоров с генсеком ООН (Фото:Ben Brown via Twitter)

Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован ракетным ударом России по Киеву во время его визита для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш шокирован тем фактом, что РФ нанесла ракетный удар по Киеву, в то время когда он находится в столице Украины с визитом.

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Об этом в своем Twitter написал журналист BBC Бен Браун.

«Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским», — написал Браун.

Также он добавил, что Украина называет произошедшее «отвратительным актом варварства» и «открыткой из Москвы».

https://twitter.com/BenBrownBBC/status/1519775517439836161

Как ранее заявил президент Владимир Зеленский, Россия нанесла ракетные удары по Киеву после завершения его переговоров с генсеком ООН.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Киев ООН Ракетные удары Владимир Зеленский Генсек ООН Антонио Гутерриш Антониу Гутерреш Антониу Гутерриш Война России против Украины

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