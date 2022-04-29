«Отвратительный акт варварства». Генсек ООН шокирован, что Россия атаковала Киев ракетами во время его визита — журналист ВВС 29 апреля, 00:29 Цей матеріал також доступний українською По словам президента Зеленского, РФ вечером нанесла ракетные удары по Киеву после завершения его переговоров с генсеком ООН (Фото:Ben Brown via Twitter)

Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован ракетным ударом России по Киеву во время его визита для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш шокирован тем фактом, что РФ нанесла ракетный удар по Киеву, в то время когда он находится в столице Украины с визитом.

Видео дня

Об этом в своем Twitter написал журналист BBC Бен Браун.

«Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским», — написал Браун.

Также он добавил, что Украина называет произошедшее «отвратительным актом варварства» и «открыткой из Москвы».

Как ранее заявил президент Владимир Зеленский, Россия нанесла ракетные удары по Киеву после завершения его переговоров с генсеком ООН.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.