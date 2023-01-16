«Омерзительное военное преступление». МИД Албании и Австрии отреагировали на ракетный удар РФ по Днепру 16 января, 09:05 Российская ракета попала в дом в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка резко отреагировала на ракетный удар России по Днепру, заявив, что это отвратительное военное преступление.

«Это еще одно отвратительное военное преступление России, чья стратегия и тактика в Украине более подобны тому, как действует террористическая организация, чем современное государство и постоянный член Совбеза ООН», — написала глава ведомства в Twitter.

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Джачка подчеркнула, что эти преступления не должны пройти безнаказанно.

Министерство иностранных дел Австрии назвало ракетный удар РФ по Днепру вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

«Гражданские лица не могут быть целью. Решительно осуждаем это насилие и выражаем солидарность с народом Украины», — заявило ведомство в Twitter.



Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. В доме разрушены два подъезда со второго по девятый этажи, уничтожены 72 квартиры и повреждены еще более 230-ти.

По состоянию на понедельник, 16 января известно о 35 погибших.

