Дмитрий Кулеба заявил, что проснулся от громких взрывов и призвал Запад передать Украине F-16 9 мая, 14:43 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во вторник, 9 мая, он проснулся от громких взрывов и призвал Запад передать Украине F-16.

"Сегодня рано утром проснулся от громких взрывов: наша ПВО перехватывала российские ракеты. Я благодарю партнеров за предоставление систем ПВО», — написал он в Twitter.

Видео дня

Кулеба призвал увеличить их количество и предоставить F-16, которые будут работать вместе с наземными платформами, чтобы закрыть наше небо.

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар. Погибших и пострадавших нет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.