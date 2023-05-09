Дмитрий Кулеба заявил, что проснулся от громких взрывов и призвал Запад передать Украине F-16
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во вторник, 9 мая, он проснулся от громких взрывов и призвал Запад передать Украине F-16.
"Сегодня рано утром проснулся от громких взрывов: наша ПВО перехватывала российские ракеты. Я благодарю партнеров за предоставление систем ПВО», — написал он в Twitter.
Кулеба призвал увеличить их количество и предоставить F-16, которые будут работать вместе с наземными платформами, чтобы закрыть наше небо.
В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар. Погибших и пострадавших нет.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.