Дмитрий Кулеба о новом ракетном ударе РФ: Никакой военной цели, просто российское варварство 9 марта, 11:21 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Ракетный удар по Украине, который страна-агрессор Россия нанесла в четверг, 9 марта, не имеет никаких военных целей, это просто российское варварство, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ночью Россия нанесла массированный ракетный удар и удар беспилотниками по Украине, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении Кулебы в Twitter.

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По его словам, в этой атаке нет никаких военных целей, просто российское варварство.

«Настанет день, когда Путин и его сообщники будут привлечены к ответственности специальным трибуналом», — добавил он.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.