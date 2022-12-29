Россия делала высокую ставку на сегодняшнюю ракетную атаку, готовилась к ней две недели — Шмыгаль 29 декабря, 13:57 Последствия вражеского удара в Одесской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна-агрессор Россия делала высокую ставку на ракетную атаку, которая произошла в четверг, 29 декабря, и готовилась к ней две недели.

Массированные обстрелы Украины

«Десятая масштабная атака, россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели», — говорится в сообщении Шмыгаля Telegram.

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Глава правительства подчеркнул, что украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень умений и эффективности — сбиты 54 из 69 ракет.

Однако, по его словам, не обошлось без попаданий и повреждений, в частности, в энергообъекты.

«В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все починить», — говорится в сообщении.



Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины. Тревога в столице длилась пять часов, почти до 11:00.

Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.