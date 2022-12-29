Кампания систематических ударов. МИД Франции прокомментировал новую атаку РФ против Украины
Последствия ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя новый ракетный удар РФ по Украине, заявила о военном преступлении.
По ее словам, РФ продолжила кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре, выпустив более 100 ракет – это рекорд.
"Каждое из этих действий против гражданского населения является военным преступлением согласно международному праву", - написала она в Twitter.
Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.
В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины. Тревога в столице длилась пять часов, почти до 11:00.
Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.