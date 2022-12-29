Кампания систематических ударов. МИД Франции прокомментировал новую атаку РФ против Украины

29 декабря, 15:33
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Последствия ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Последствия ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя новый ракетный удар РФ по Украине, заявила о военном преступлении.

Массированные обстрелы Украины

По ее словам, РФ продолжила кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре, выпустив более 100 ракет – это рекорд.

"Каждое из этих действий против гражданского населения является военным преступлением согласно международному праву", - написала она в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/MinColonna/status/1608387590805413888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608387590805413888%7Ctwgr%5Ee56b4884e5faf68d8f8d0c682434f72482fb3481%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F12%2F29%2F7153297%2F

Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины. Тревога в столице длилась пять часов, почти до 11:00.

Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.

https://www.youtube.com/watch?v=OUGgOpDyh8s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Ракетные удары Война России против Украины

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