Кампания систематических ударов. МИД Франции прокомментировал новую атаку РФ против Украины 29 декабря, 15:33 Последствия ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя новый ракетный удар РФ по Украине, заявила о военном преступлении.

Массированные обстрелы Украины

По ее словам, РФ продолжила кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре, выпустив более 100 ракет – это рекорд.

"Каждое из этих действий против гражданского населения является военным преступлением согласно международному праву", - написала она в Twitter.

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Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины. Тревога в столице длилась пять часов, почти до 11:00.

Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.