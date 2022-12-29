Британский посол о новом ракетном ударе по Украине: РФ отвергает мирный план Зеленского, Россия не хочет мира 29 декабря, 13:19 Мелинда Симмонс (Фото:www.president.gov.ua)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, комментируя ракетный удар РФ по Украине в четверг, 29 декабря, заявила, что Россия не хочет мира.

Массированные обстрелы Украины

«Россия запустила ракеты по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. РФ отвергает мирный план Зеленского», — сказано в ее сообщении в Twitter.

Дипломат заявила, что Россия не хочет мира с Украиной.

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«Россия хочет покорить Украину», — написала она.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины. Тревога в столице длилась пять часов, почти до 11:00.

Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.