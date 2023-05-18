Маниакальные желания Путина. Символические места Киева — это цель российских ракетных обстрелов — Данилов 18 мая, 13:40 Российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев (Фото:REUTERS/Stringer)

В четверг, 18 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что символические места Киева — цель российских ракетных обстрелов.



«Киев остается маниакальной и недостижимой целью путина. Символические места Киева — цель российских ракетных обстрелов», — написал он в Facebook.

По его словам, бессмысленные и суперзатратные для агрессора атаки на столицу необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны.

Видео дня

«На россии развивается процесс отчаяния и разочарования властью на фоне провала наступления и неудач на фронте», — сказано в сообщении.

Ночью 18 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве прогремели взрывы.

В общей сложности Силы обороны за ночь сбили 29 из 30 ракет, Россия использовала во время атаки Калибры, Искандеры и ракеты Х-101/Х-555.

Попадание в промышленный объект есть в Одесской области (один человек погиб, двое ранены), в инфраструктурный объект — в Хмельницкой.