Призвали предоставить оружие. В Офисе президента отреагировали на новый массированный ракетный удар РФ по Украине

10 февраля, 13:26
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине в пятницу, 10 февраля, призвал предоставить Украине оружие.

«Всю ночь и утро Рф обстреливает украинские города. Намерение россиян неизменно: масштабные разрушения и убийства. Так что не нужно разговоров и политических колебаний. Только быстрые ключевые решения: дальнобойные ракеты, штурмовая авиация, оперативная логистика поставок для Украины», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

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По его словам, в противном случае геноцид не остановить.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в Telegram, что оружие для Украины — лучший способ остановить российскую наглость.

«Эффективное оружие позволит вернуть россиян в болото», — говорится в сообщении.

После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия совершила новую ракетную атаку.

Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

https://www.youtube.com/watch?v=7FL9LvXKXqw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Офис президента Украины Андрей Ермак Михаил Подоляк Война России против Украины Ракетный удар

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