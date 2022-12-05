«Отчасти боится Путина». Почему Запад терпит российские ракетные обстрелы Украины — Климкин назвал три причины 5 декабря, 16:50 Эксклюзив НВ Люди прячутся в метро во время российской ракетной Украины. Киев, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Радио НВ ответил, почему Запад терпит российские ракетные обстрелы Украины.

«Поскольку, во-первых, отчасти боится [диктатора Владимира] Путина и обратной реакции. Во-вторых, хочет перезагрузить Россию и режим контролировано, примерно так, как перезагружали Советский Союз, и пока все именно к этому и идет. И третье: пока технически и военно он (Запад — ред.) не может или не хочет (точнее) найти военный ответ этим ракетным обстрелам», — считает Климкин.

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Одним из таких ответов, по мнению дипломата, могло бы быть предоставление Украине большего количества систем противовоздушной обороны, возможно, с общими — украинскими и натовскими — обслуживающими их командами.

«На это нужна политическая воля. Но пока наши союзники и партнеры как мантру повторяют: «Мы не хотим войти в конфликт с Россией». Звучит иногда довольно плохо, учитывая, что сегодня на самом деле и Северные потоки взрываются, и еще многое происходит. Это вопрос воли (и не только политической), и, наконец, желания сказать: «А теперь мы не боимся и идем вперед», — добавил Климкин.