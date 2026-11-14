В армии Эстонии раскрыли детали украинского удара по ракетному кораблю РФ в Финском заливе

Заместитель командира дивизии вооруженных сил Эстонии полковник Арон Калмус заявил, что российский малый ракетный корабль Наро-Фоминск , находившийся в Балтийском море, подвергся удару значительного количества беспилотников, в результате чего среди экипажа есть погибшие и раненые. Поврежденное судно не смогло самостоятельно добраться до Санкт-Петербурга.

Об этом Калмус сказал во время брифинга в Министерстве обороны, сообщает ERR.

«Его поразило значительное количество дронов. Мы довольно точно знаем, сколько именно. Я не буду вдаваться в подробности, так как не хотел бы облегчать противнику задачу, показывая, что и как мы видим. Но в него попал не один дрон — что для армии было бы случайностью; не два — что было бы совпадением; и не три — что для армии уже стало бы закономерностью», — заявил он.

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Калмус отметил, что в результате нескольких попаданий корабль получил повреждения. Среди членов экипажа есть погибшие и раненые.

Полковник говорит, что сначала судно начало двигаться своим ходом в направлении Санкт-Петербурга, однако впоследствии остановилось. Для продолжения движения ему потребовался дополнительный корабль сопровождения.

В ночь на 11 ноября СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковала порт Усть-Луга в Ленинградской области. По данным Службы безопасности, на терминалах Новатэк-Усть-Луга и Усть-Луга Ойл были повреждены резервуары с нефтепродуктами и возникли масштабные пожары. В Генштабе уточнили, что повреждены пять резервуаров общим объемом 150 тысяч кубометров, установка гидрокрекинга и причал для отгрузки нефтепродуктов на танкеры.

В рамках той же спецоперации СБУ поразила малый ракетный корабль Наро-Фоминск проекта Буян-М, спущенный на воду в 2022 году. Он является носителем крылатых ракет Калибр и противокорабельных ракет Оникс. По данным аналитиков Exilenova+, атака произошла вблизи острова Гогланд.

Впоследствии удар по кораблю подтвердили вооруженные силы Финляндии.