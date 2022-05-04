РФ пыталась повредить критическую инфраструктуру, но США смогут и дальше передавать оружие Украине — Пентагон 4 мая, 23:24 Цей матеріал також доступний українською США знают, что оружие и другие ресурсы все еще поступают в Украину (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України)

Во время серии ракетных ударов по территории Украины войска РФ пытались поразить критически важную инфраструктуру, но США по-прежнему могут передавать военную помощь, заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает CNN.

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Кирби подчеркнул, что войска РФ «пытались поразить то, что, по нашему мнению, является критически важной инфраструктурой на западе» Украины, включая источники электроэнергии и транспортные узлы.

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Спикер отметил — несмотря на эти удары, США по-прежнему могут «направлять» военную помощь в регион, включая «системы вооружения» и другие ресурсы.

США знают, что оружие и другие ресурсы все еще поступают в Украину, «потому что мы разговариваем с украинцами каждый божий день», добавил Кирби.

Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке российских оккупантов. В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет по нескольким областям Украины. В Укрзализныце сообщили о повреждении шести станций в центре и на западе Украины.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что заранее готовились к таким сценариям ракетных ударов и заранее разработали альтернативные логистические маршруты, а ущерб для пассажирских перевозок, бизнеса и сил украинской обороны минимизировали.

4 мая РФ вновь нанесла авиаудары по нескольким областям Украины.

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