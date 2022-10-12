Госдеп назвал массированные ракетные удары РФ по Украине «признаками слабости и отчаяния» 12 октября, 15:07 Госдеп прокомментировал массированные ракетные удары РФ по Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Госдепе США заявили, что недавние массированные ракетные удары РФ по Украине были нацелены на уничтожение электрических сетей, отопительной и энергетической инфраструктуры.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга сказал, что эти атаки могут оставить Украину без тепла и света на фоне приближения зимы.

«Мы всегда говорили, что это жестокая агрессивная война, и эти удары, похоже, свидетельствуют о том, что их смысл в жестокости и только жестокости. Атаки Кремля были жестокими и абсолютно неоправданными, но они также являются признаками слабости и отчаяния», — отметил он.

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По словам представителя Госдепа, в этой войне есть только один агрессор — Россия.



«Только Россия раздувает эту войну в поисках выгоды и амбиций, оставляя за собой смерть, разрушения, злодеяния и растоптанное будущее бесчисленного множества людей. Есть один человек, который может остановить эту войну сейчас и вывести российские войска, и это, конечно, Владимир Путин», — подчеркнул Прайс.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ