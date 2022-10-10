«Вам нас никогда не сломить». Данилов резко обратился к Кремлю на фоне массированных ракетных ударов РФ по Украине
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне массированного обстрела РФ городов Украины обратился к Кремлю и заявил, что страна-агрессор вызывает не страх, а ярость и презрение.
«кремль и русская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-либо договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились — на улицах и в бункерах, на море и на суше», — написал он в Facebook.
По словам Данилова, путинский режим может пугать «только послушное русское стадо».
"Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду Победы и мести» — написал он.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.
В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.