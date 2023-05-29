Напомнил об F-16. Кулеба призвал мир не привыкать к систематически ракетным ударам РФ по украинским городам 29 мая, 14:44 Кулеба заявил, что атаки РФ на Украину не могут восприниматься как что-то обыденное (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество не привыкать к ударам РФ по украинским городам и помочь остановит военные преступления оккупантов.

Об этом он написал в своем Twitter после массированной атаки войск РФ в ночь на понедельник, 29 мая.

«Российские беспилотные и ракетные атаки на мирные украинские города не могут восприниматься как обыденность, как бы часто они не происходили», — отметил министр.

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Кулеба призвал помочь остановить это, предоставив Киеву истребители F-16.

«Все они являются военными преступлениями и должны быть остановлены путем дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины, в том числе с помощью самолетов F-16, и поражения российской агрессии как таковой», — резюмировал он.

Кулеба сделал свое заявление до очередной атаки РФ на Украину и Киев днем 29 мая, когда оккупанты выпустили 11 баллистических ракет Искандер. Все вражеские цели были сбиты.

Ночью Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет.

В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание.

Российские оккупанты атаковали объекты Хмельницкой области, один из них — военный. Выведены из строя пять летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса.