Украина призвала страны Каспийского региона заставить РФ прекратить ракетные удары с моря 30 июня, 22:52 Министерство иностранных дел Украины (Фото:НВ)

Страна-агрессор Россия нарушает правовой статус Каспийского моря, используя этот регион для нанесения ракетных ударов по гражданским объектам в украинских городах.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на своем сайте в четверг, 30 июня.



После проведения в Туркменистане «шестого каспийского саммита» при участии российского диктатора Владимира Путина, а также глав Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана Украина призвала страны Каспийского региона заставить Россию соблюдать ее международно-правовые обязанности, в частности, Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.



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В МИД Украины напомнили, что пункт 2 ст. 3 конвенции предусматривает использование Каспийского моря в мирных целях и превращение его в «зону мира, добрососедства и сотрудничества».

«Подчеркиваем, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положения конвенции. Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможным дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт», — сказано в сообщении ведомства.

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