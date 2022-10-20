400 ракет, которые мы раньше передали россиянам, используют для ударов по Украине — аналитик Defense Express 20 октября, 13:55 Ракета Х-55 в украинском музее воздушных сил (Фото:George Chernilevsky / uk.wikipedia.org)

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в интервью Радио НВ рассказал, что около 400 ракет которые Украина ранее передала России, сейчас используются для ударов по Украине.



«Злая шутка заключается в том, что около 400 ракет Х-55, которые мы передали россиянам, они переработали в Х-555, и сейчас применяют эти ракеты для ударов по территории Украины. Подчеркиваю, это те ракеты, которые мы отдали россиянам в рамках так называемого газового долга», — заявил он.

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Ракеты Х-555 Россия запускала по Украине в том числе во время массированного удара 10 октября.

19 октября в 12:05 россияне атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией, сообщает командование. Россияне выпустили шесть крылатых ракет Х-101/Х-555 бомбардировщиками-ракетоносцами — Ту-95 и Ту-160. Четыре из них были уничтожены.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат 11 октября рассказывал, что РФ запускает ракеты Х-101 и Х-555 из районов Астрахани, Каспийского моря и других регионов. Дальность этих ракет может достигать 5500 км, однако они летят не так быстро, как другие ракеты, поэтому воздушная тревога длится так долго.

