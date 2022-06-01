Вопрос отправки ракетных систем Украине все еще на рассмотрении — Белый дом 1 июня, 09:05 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Вопрос отправки ракетных систем Украине все еще находится на рассмотрении администрации президента Джо Байдена.



Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон не будет отправлять ракеты большой дальности для их использования за пределами Украины.

Видео дня

«Но, как сказал президент, мы не будем отправлять ракеты большой дальности для использования их за пределами зоны боевых действий в Украине», — сказала Жан-Пьер.

Ранее Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России.

Наиболее вероятно, что такая помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества.

Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина».

При этом Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых ранее писали СМИ.

Помимо этого Белый дом намерен и далее поставлять:

противотанковые ракеты Javelin;

зенитные ракеты Stinger;

мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;

радары;

беспилотные летательные аппараты;

вертолеты Ми-17;

боеприпасы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.