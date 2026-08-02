Литва вызовет представителя РФ из-за повреждения своего посольства в Киеве в результате ночной атаки

Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе из-за повреждения здания литовского посольства в Киеве во время массированного российского удара в ночь на 1 августа.

Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По словам министра, ракеты упали в нескольких метрах от посольства. В результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

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«Террористическая кампания России против Украины продолжается без каких-либо ограничений. Нет никаких признаков реальной готовности прекратить ее, стремиться к миру или вступить в переговоры. Цель Кремля остается неизменной: разрушение, смерть и запугивание. Ответ очевиден: усилить давление на Россию с помощью более жестких санкций и активизировать поддержку Украины», — подчеркнул Будрис.

Ракетный удар по Киеву 1 августа — что известно

В ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 35 ракет (в том числе 27 баллистических) и 185 БПЛА, ПВО сбила 2 ракеты и 154 дрона. Основной целью стали Киев и область — этот удар стал вторым за последние дни после массированного обстрела 30 июля.

В результате атаки в ряде районов возникли пожары. В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка. В Дарницком районе, где погибли семь человек, произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях.

Также повреждены другие здания, территория предприятия Киевмедспецтранс, где сгорели автомобили скорой помощи, посольство Литвы и т. д.

В результате атаки погибли девять человек, еще 33 пострадали, среди них четверо детей.