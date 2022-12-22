Падение ракеты в Польше: стало известно, когда могут быть первые результаты расследования 22 декабря, 12:53 Место падения ракеты на территории Польши (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Poland's President Office Handout via Reuters)

Первые результаты расследования инцидента с падением ракеты на территории Польши в Пшеводуве во время массированной атаки РФ по Украине станут известны через «месяц-два».

Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский, пишет Укринформ.

По его словам, в Пшеводуве все еще продолжаются следственные действия. Специалисты собирают дополнительные доказательства по этому делу.

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Лапчинский отметил, что дополнительный сбор доказательств происходил по рекомендации экспертов, которые работают над уже собранной доказательной базой.

«Однозначно это не будет в течение ближайшей недели или двух. На результаты еще немного нужно будет подождать», — резюмировал он.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. В этот день по критической инфраструктуре Украины было выпущено больше 90 российских ракет.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что в инциденте нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.

Мировое сообщество возложило всю ответственность за инцидент на Россию.