Если упавшая в Польше ракета была украинской, это не меняет сути — премьер Италии 16 ноября, 16:41 Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

Информация о том, что упавшая на Польшу ракета могла быть не российской, не снимает со страны-агрессора России ответственность. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время пресс-конференции после саммита G20 в среду, 16 ноября, сообщает ANSA.

«Версия о том, что на Польшу упала украинская зенитная ракета, сути не меняет. Для нас ответственность за то, что произошло, полностью лежит на России. И мы с союзниками осудили ракетные удары Москвы», — сказала Мелони.



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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся доказательства российского следа».

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

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Ранее агентство AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщила, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей атаку ВС РФ. Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

В МИД Польши перед этим официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства.

Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны. По ее критической инфраструктуре было выпущено около 90 ракет и больше десяти вражеских БПЛА.

Инфографика: НВ

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.

Реакция Польши на ракеты: в этом виноваты Путин и Россия – Татьяна Иванская https://www.youtube.com/embed/0A3C3tsm0Jk