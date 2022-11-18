Украинские эксперты работают на месте падения ракеты в Польше — Кулеба 18 ноября, 17:26 Польские солдаты в районе падения ракеты в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украинские эксперты уже работают в польском Пшеводуве, где в результате падения ракеты погибли два человека. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в Twitter в пятницу, 18 ноября.

Кулеба поблагодарил Польшу за то, что украинская сторона получила доступ к месту трагедии.



«Мы продолжим наше сотрудничество открыто и конструктивно, как это делают самые близкие друзья», — добавил министр.

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Ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясина сказал, что результаты расследования падения ракеты в Пшеводуве могут стать известны в течение нескольких дней.



15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.



Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.



В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также подчеркивал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.



Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве 17 ноября.

