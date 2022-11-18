В США пытались связаться с Россией после падения ракеты в Польше, но безуспешно — Reuters 18 ноября, 23:38 Польские офицеры недалеко от места падения ракеты возле села Пшеводув, 16 ноября 2022 года (Фото:Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

После падения ракеты на территории Польши, в результате чего погибли два человека, США пытались связаться со страной-агрессором Россией, но безуспешно. Об этом сказано в материале Reuters.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорил, что его офис пытался договориться о телефонном разговоре с начальником генштаба России Валерием Герасимовым и «предпринял несколько безуспешных попыток».



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Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, который вел переговоры с россиянами, не выходил на связь с представителями страны-агрессора после трагедии в Польше, сообщил представитель Белого дома.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встречался с российскими коллегами в Анкаре, в день массированных российских ударов по Украине во вторник был в Киеве, а в среду отправился в Варшаву. По словам официального представителя США, в Украине Бернс «обсудил сделанное им главе СВР предупреждение не применять ядерное оружие и подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии».



Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Джейк Салливан после слов президента Украины в видеообращении о том, что «российские ракеты ударили по Польше», «быстро позвонил в офис Зеленского и призвал чиновников быть более осторожными в своих высказываниях об инциденте».

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.



Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.



В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также подчеркивал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.



Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве 17 ноября. Результаты расследования могут стать известны в течение нескольких дней.

