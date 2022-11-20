Падение ракеты в Польше напомнило миру безрассудство Путина — глава Пентагона 20 ноября, 05:24 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Попадание ракеты на территории Польши стало очередным напоминанием о безрассудстве войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет CNN.



«Трагический и тревожный взрыв в Польше на этой неделе напомнил всему миру о безрассудстве избранной Путиным войны», — отметил министр обороны США.

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15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинскому ПВО.

В Белом доме сообщили, что нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также отмечал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.