«Путин не остановится». Единственный способ втянуть Польшу в войну — отвернуться от Украины — Моравецкий 19 ноября, 09:06 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что единственный способ втянуть Варшаву в войну России против Украины — это отвернуться от Украины, «и тогда война придет к нам сама».

Об этом сообщает Radio Lublin.

Моравецкий заявил, что после инцидента с падением ракеты возле села Пшеводув те, кто еще сомневается, должны осознать: война против Украины является «вполне реальной угрозой и для Польши».

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«К сожалению, пожар войны впервые охватил и нашу территорию[…] Вопреки всему это не первая подобная критическая ситуация. Во время прошлогодних попыток мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу мы уже подвергались серии гибридных атак и фейковых новостей», — сказал он.

Премьер Польши подчеркнул: первопричиной инцидента является агрессия России против Украины.

«Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну, и этот путь — отвернуться от Украины. Если мы не поддержим Украину, то она рано или поздно попадет в большую зависимость от России. Война придет к нам сама собой. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством», — добавил Моравецкий.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.



Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также подчеркивал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.



Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве 17 ноября. Результаты расследования могут стать известны в течение нескольких дней.