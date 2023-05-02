Найденная в Польше ракета могла быть российской Х-55 — польские СМИ

2 мая, 18:02
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Под Быдгощем была обнаружена «скорее всего российская ракета» (Фото:Shane MacClure/www.flickr.com)

Под Быдгощем была обнаружена «скорее всего российская ракета» (Фото:Shane MacClure/www.flickr.com)

Обломки ракеты, которые были найдены в районе польского города Быдгощ, могли остаться после российской ракеты Х-55, сообщает польский ресурс Onet со ссылкой источники и экспертов.

Один из источников в минобороны Польши заявил, что под Быдгощем была обнаружена «скорее всего российская ракета». По его словам, на данный момент, это самая серьезная гипотеза, которую рассматривают следователи. Официально эту версию власти страны не подтверждают.

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Ресурс со ссылкой на экспертов предполагает, что это обломки могут быть частями российской стратегической крылатой ракеты Х-55.

Издание напоминает, что ранее польский генерал Томаш Пиотровский говорил, что найденный в лесу под Быдгощем объект может быть связан с тем, что происходило в середине декабря прошлого года, когда россияне осуществили массированный обстрел Украины.

Также польский премьер Матеуш Моравецкий говорил, что 16 декабря 2022 года истребители F-35 и польские самолеты были подняты по тревоге для отслеживания траектории ракеты, которая находилась над территорией Польши.

Ранее СМИ сообщили, что в Польше обнаружили обломки «неопознанного военного объекта», вероятно, речь идет об обломках ракеты класса воздух-земля.

На обломках есть надписи на русском, что может указывать на оружие советского производства. Также на них якобы отсутствует боевая часть.

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СМИ предполагали, что ракета могла принадлежать армии Польши и вероятно во время учений ракета по какой-то причине полетела по ложному курсу.

16 декабря 2022 года российские оккупанты выпустили по гражданской инфраструктуре Украины 70 крылатых и четыре управляемых авиационные ракеты, силы ПВО сбили 60 крылатых ракет. Российские удары повредили несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Российская агрессия Ракеты Быдгощ ракета Х-55

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